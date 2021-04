Scala, concerto-omaggio della Filarmonica a Stravinskji

MILANO, 06 APR - A cinquant'anni dalla morte di Igor Stravinskij, la Filarmonica della Scala gli dedica un concerto-omaggio che sarà trasmesso in streaming e su Rai5 il prossimo 8 aprile alle 21:15. Il programma diretto da Riccardo Chailly inizia con Four Norwegian Moods, prosegue con Histoire du Soldat e termina con uno dei suoi pezzi più conosciuti, Le sacre du printemps. Costretta a interrompere la stagione d'autunno il 24 ottobre 2020 a causa della nuova chiusura dei Teatri, la Filarmonica manca dalla scena dal concerto dell'11 ottobre scorso diretto da Chung impegnato anche come pianista nel triplo di Beethoven con Enrico Dindo e Sergey Kachatryan. (ANSA).