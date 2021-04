Al via in Russia il 28/o festival del cinema NICE

MOSCA, 06 APR - A Mosca, come ogni anno, sbarca il festival cinematografico N.I.C.E. - New Italian Cinema Events - giunto ormai alla 28/a edizione. Che si svolgerà dal 7 all'11 aprile (al Cinema Oktyabr e alla galleria Tretyakov), mentre dal 13-19 aprile si sposterà a Novosibirsk (al Cinema Pobeda). In ottobre sarà poi la volta di San Pietroburgo (al Cinema Rodina), in data ancora da definire. "Di anno in anno ho visto il festival NICE crescere e portare in Russia linguaggi nuovi che rappresentano in maniera chiara, e forse più verace, l'Italia contemporanea", ha commentato nel corso della conferenza stampa di presentazione il primo consigliere per gli Affari Culturali presso l'Ambasciata d'Italia in Russia Walter Ferrara. "A Mosca - aggiunge - la manifestazione è davvero molto attesa". Il programma, come sempre, è ricco. "Magari", di Ginevra Elkann, è il film scelto per l'apertura, alla quale parteciperà, oltre all'ambasciatore Pasquale Terracciano, la regista e poetessa Tatiana Daniliyants. Poi si proseguirà, tra gli altri, con il thriller psicologico "Anja - Real love girl" di Paolo Martini e Pablo Benedetti; "Ammore e Malavita - Love and Bullets" dei Manetti Bros; la trilogia "Trascendenze" di Egidio Carbone Lucifero; il film drammatico "Fortezza" di Ludovica Andò ed Emiliano Aiello. (ANSA).