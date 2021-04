Piqued Jacks, il nostro 'Synchronizer' tra l'Emilia e Londra

MILANO, 06 APR - S'intitola 'Synchronizer' il terzo album dei Piqued Jacks, nato tra la Toscana, Reggio Emilia e l'Inghilterra. La scaletta è composta da un totale di undici brani, da 'Golden Mine' a 'Lonely Heart, CozyHut', tra rock, pop e suoni che la band ha definito 'alternativi'. Realizzato tra lo studio Esagono di Rubiera (RE) e Londra, tra i produttori dell'album spiccato anche Julian Emery (Nothing But Thieves), Brett Shaw (Florence + The Machine) e Dan Weller (Enter Shikari). "Manteniamo il nostro essere italiani tra le sonorità inglesi - hanno commentato - mischiando l'ambizione British al modo di scrivere canzoni tutto italiano". (ANSA).