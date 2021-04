Guns N' Roses, unica data italiana 10 luglio 2022 a San Siro

ROMA, 06 APR - I Guns N' Roses torneranno in Italia il 10 luglio 2022 allo Stadio San Siro di Milano. La band sarà di nuovo protagonista nel nostro Paese dopo l'ultima apparizione al Firenze Rocks nell'estate del 2018, quando comparirono a sorpresa durante il concerto dei Foo Fighters, regalando un'inedita performance sulle note di It's so easy, divenuta virale sul web. Nel 2016 i Guns N' Roses sono ritornati sulla scena live internazionale con il loro Not in This Lifetime Tour, prodotto da Live Nation, che ha venduto oltre 5 milioni e mezzo di biglietti, divenendo il terzo tour con il maggiore incasso di sempre. "Hey Gunners, sfortunatamente dobbiamo chiedervi ancora una volta di avere pazienza - ha commentato il gruppo -. Il nostro tour Europeo è riprogrammato nel 2022, ma con l'aggiunta di nuove date e di Gary Clark Jr. come special guest. Il tour partirà da Lisbona, in Portogallo, il 4 giugno 2022, con nuove date in Norvegia, Repubblica Ceca, Polonia, Paesi Bassi e Italia. Continuiamo ad esservi grati per la vostra comprensione e sostegno in questi tempi senza precedenti. La luce è alla fine del tunnel e non vediamo l'ora di tornare sul palco entro la fine di quest'anno negli Stati Uniti, Australia, Nuova Zelanda e il prossimo anno in Europa ed oltre!" Biglietti dall'8 aprile per gli iscritti a Live Nation, vendita generale dal 9 aprile. (ANSA).