Mariah Carey si vaccina e le scappa uno dei suoi acuti

NEW YORK, 05 APR - Mariah Carey si vaccina e durante l'inoculazione le scappa uno dei suoi acuti. "Effetto collaterale del vaccino, G6" - scrive la cantante su Instagram. La Carey ha ricevuto la prima dose e ha documentato con un video, pubblicato appunto su social media, l'intero processo. "Entusiasta e un po' nervosa - si legge nel post - di ricevere la prima dose. Questo sta distraendo i medici dal fare il proprio lavoro ma sapete come sono, parlo senza pensarci troppo". Quando poi l'infermiera inserisce l'ago nel braccio, la Carey emette un grido, quasi un atto di liberazione. Il G6 si riferisce alla nota più alta che si può intonare secondo la scala americana. La cantante, 52 anni, come incoraggiamento per tutti ha ribadito che si deve essere tutti uniti nella battaglia contro il Covid. (ANSA).