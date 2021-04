Taylor Swift svela tutte le tracce del nuovo 'Fearless'

NEW YORK, 05 APR - Taylor Swift ha aperto la sua cassaforte e ha svelato le tracce che faranno parte del nuovo Fearless. L'album, secondo la versione di Taylor Swift, uscirà il nove aprile. In un post su Instagram, la cantante ha mostrato la copertina con i 26 brani re-registrati, più un bonus track. Come aveva già annunciato un paio di settimane fa, nell'album ci sono anche tracce inedite. Il nuovo Fearless, originariamente pubblicato nel 2008, è il primo risultato della reincisione degli album pubblicati sotto etichetta Big Machine. La Swift si è presa la rivincita dopo che la casa discografica ha venduto i diritti dei master alla Ithaca Holdings LLC - guidata da Scooter Braun a sua insaputa. In risposta Taylor ha deciso di registrare di nuovo la sua musica dal 2006 al 2017 in modo da riappropriarsene completamente. Tra i brani inediti, ripescati dalla cassaforte 'That's When' e 'We Were Happy'in cui Taylor duetta con Keith Urban. (ANSA).