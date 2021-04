Judas and the Black Messiah rivoluzione nera a Oscar

ROMA, 03 APR - Oltre ad essere un film che non abbassa mai la guardia durante i 120 minuti della sua durata, ciò che colpisce di più in JUDAS AND THE BLACK MESSIAH di Shaka King è l'attualissima carica rivoluzionaria in un Paese come gli Stati Uniti dove il razzismo è una ferita aperta (basti pensare solo al caso Floyd di cui si è aperto il processo). A questo si aggiunga la denuncia documentata del lavoro 'sporco' fatto dall'FBI contro i Black Panthers negli anni Sessanta, una sceneggiatura sempre credibile e mai retorica e, infine, la straordinaria performance di tutti gli attori a cominciare da Lakeith Stanfield. Il film mette in luce la storia vera di Fred Hampton, attivista socialista rivoluzionario, presidente della sezione dell'Illinois del Black Panther Party a Chicago e vicepresidente del BPP nazionale, astro nascente afro assassinato a soli 21 anni in un blitz della polizia. Insomma questo film, in esclusiva digitale dal 9 aprile per Warner Bros. Home Entertainment, sembra una macchina perfetta per vincere l'Oscar, specie nell'epoca dell'inclusione anche perché stiamo comunque parlando di un lavoro interamente prodotto, diretto, scritto e recitato da afroamericani. Candidato a sei statuette: miglior film, migliori attori non protagonisti per Daniel Kaluuya (Scappa - Get Out) e Lakeith Stanfield (Selma - La strada per la libertà, Snowden), sceneggiatura originale, fotografia e canzone, JUDAS AND THE BLACK MESSIAH è tutto nel segno di questa frase scandita per tutto il film: "La Rivoluzione è l'unica soluzione". Chicago 1968. William O'Neal (Stanfield) è un giovane ladro molto smart che ama le automobili. Dopo un furto finito male, per evitare la galera, diventa informatore FBI con una precisa mission: infiltrarsi nel partito delle Pantere Nere dell'Illinois, con l'incarico di tenere d'occhio il loro carismatico leader, il giovane Presidente Fred Hampton (Kaluuya). Guidato dall'Agente Speciale Roy Mitchell (Jesse Plemons, l'indimenticabile macellaio di 'Fargo'), O'Neal non deluderà mai, dietro compenso, il potente Direttore dell'FBI J. Edgar Hoover (Martin Sheen), profondamente motivato a reprimere il fenomeno della Black Panthers che terrorizzava gli americani. (ANSA).