Fellini e il 'Libro dei sogni' in scena a Rimini

BOLOGNA, 03 APR - Con la pubblicazione della nuova edizione del 'Libro dei sogni di Federico Fellini' ad opera di Mondadori/Electa, il Comune di Rimini, in collaborazione con l'Università di Bologna e il dipartimento di Scienze per la qualità della vita di Rimini ha organizzato, il 14 e 15 aprile, un convegno di due giorni in streaming dal titolo 'Fellini. Il Libro dei sogni e il dialogo tra le arti'. Proprio il volume e le sue innumerevoli suggestioni fungeranno da soggetto degli interventi possibili. Il libro, infatti, non solo sarà analizzato e discusso all'interno di interventi specifici, ma fornirà spunti per la definizione della poetica di Fellini, o per la disamina di figure, temi, icone, riferimenti, citazioni, luoghi del cinema felliniano. Scopo del convegno è comprendere se, nell'imminenza del nuovo Museo Internazionale Federico Fellini, si possa metaforicamente e letteralmente 'riaprire' il libro del cinema felliniano, con la conferma di alcuni filoni di studio e l'apertura di nuove prospettive di ricerca. Il convegno, diretto da Nicola Bassano, Marco Leonetti, Roy Menarini, è organizzato da Cineteca del Comune di Rimini, dipartimento di Scienze per la qualità della vita dell'Università di Bologna, in collaborazione con il Gruppo di ricerca Cfc (Culture, Fashion, Communication). Il convegno è aperto a tutti, basterà collegarsi al sito www.convegnofellini2021.it. (ANSA).