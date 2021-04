Opera Roma, due appuntamenti con Verdi per Michele Mariotti

ROMA, 02 APR - Doppio appuntamento con Giuseppe Verdi nel mese di aprile per il maestro Michele Mariotti che torna sul podio del Teatro dell' Opera di Roma dopo il concerto dello scorso 11 dicembre. Martedì 20 aprile alle 20.30 in live streaming su Operaroma.tv, il canale Youtube ufficiale dell'Opera di Roma, e in diretta su Rai Radio3, il direttore pesarese affronta per la prima volta Luisa Miller, opera di grande fascino musicale e teatrale, eseguita in forma di concerto, che non si ascolta al Costanzi dal 1990. Mercoledì 28, sempre alle 20.30, il secondo appuntamento potrà essere seguito dal pubblico sulle frequenze di Rai Radio 3. Il concerto, trasmesso in diretta dal Teatro Costanzi vede il maestro guidare l'Orchestra dell'Opera di Roma in un programma composto dai ballabili di Giuseppe Verdi tratti dalle opere Macbeth, Don Carlos, Otello e Les vêpres siciliennes. "Con grande gioia torno sul podio del Teatro della capitale. Grazie a questi due concerti aggiungo nuove tappe al mio personale percorso verdiano - ha detto Mariotti - in particolare il debutto in Luisa Miller. È un'opera che ha sempre attirato la mia sensibilità interpretativa per la sua evidente cifra belcantista, le sue varietà timbriche che determinano profonde oscillazioni di stato d'animo, unite al sempre acuto scavo psicologico con cui Verdi scolpisce ogni personaggio. Questi elementi rendono la partitura ricca di una bellezza che merita ogni volta di essere riascoltata e in qualche modo riscoperta". In questa esecuzione in forma di concerto cantano Michele Pertusi (Conte di Walter), Antonio Poli (Rodolfo), Daniela Barcellona (Federica), Nahuel Di Pierro (Wurm) e Roberto Frontali (Miller). Nel ruolo del titolo Roberta Mantegna che, nata nel progetto "Fabbrica" Young Artist Program del Teatro dell'Opera di Roma, ha già intrapreso una brillante carriera internazionale. Completano il cast due giovani talenti che sono ora parte dello stesso progetto "Fabbrica", Irene Savignano (Laura) e Rodrigo Ortiz (un contadino). Il Coro del Teatro dell'Opera di Roma sarà diretto dal maestro Roberto Gabbiani (ANSA).