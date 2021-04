Dopo Seaspiracy il pesce non avrà lo stesso sapore

ROMA, 02 APR - Dopo aver smesso di mangiare carne in seguito al documentario Cowspiracy e in ultimo all'inchiesta di Presadiretta di lunedì scorso su Rai3 sugli allevamenti intensivi, tra l'altro bombe epidemiologiche, lo spettatore di Seaspiracy smetterà di mangiare pesce. Molto probabilmente, oppure ne ridurrà il consumo. Il documentario di Ali Tabrizi, distribuito in Italia su Netflix dal 24 marzo, si sta facendo notare in tutto il mondo, rilanciato dalle associazioni ambientaliste e animaliste. Realizzato dallo stesso team di Cowspiracy: The Sustainability Secret del 2014 , rivela non solo il pericolo degli oceani per la pesca massiva ma anche quello che di illegale, di violazione di diritti umani, di schiavitù c'è dietro e se non importasse l'aspetto etico e di giustizia c'è un ulteriore aspetto choc per i consumatori: una vera e propria truffa della loro fiducia rispetto al bollino 'pesca sostenibile' o 'salva delfini' di cui a pagamento e senza reali autentici controlli si fregiano in tutto il mondo i marchi della grande distribuzione, anche quelli che noi italiani troviamo al supermercato. 'Seaspiracy - Esiste la pesca sostenibile?', il cui solo trailer su YouTube, già denso di argomenti scioccanti, viaggia intorno al milione di visualizzazioni, smonta la visione romantica dei mari e pure quella che la plastica è la causa di tutti i mali: lo è, fa vedere il giovane documentarista con il piglio di un Michael Moore delle spiagge, ma non è né la sola né la peggiore, perché i veri pericoli per l'habitat degli oceani e dunque anche per la sopravvivenza di tutti noi ('85% dell'ossigeno che respiriamo proviene dai nostri mari) sono nella pesca massiccia, spesso illegale, di vera razzia della popolazione marina senza distinzioni (il 40% del pescato globale è inutilizzato, sprecato o non contabilizzato, le cosiddette devastanti catture accessorie). Dalle associazioni che lo hanno aiutato in riprese molto pericolose per la vita sua e della moglie che ha filmato con lui - la battagliera Sea Shepard innanzitutto - ai tanti 'pentiti' del sistema pesca sostenibile emerge, con il ritmo di un thriller, un quadro terrificante sotto tutti i punti di vista. . (ANSA).