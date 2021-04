Godzilla e King Kong super mostri anche a box office

ROMA, 02 APR - Viva i mostri se hanno nomi di Godzilla e King Kong e ancora viva se riescono a fare il miracolo di far rivivere la sala come è stato per GODZILLA VS KONG di Adam Wingard, targato Warner Bros Pictures e Legendary Pictures. Dopo il successo in Cina, il nuovo capitolo del MonsterVerse negli USA ha infatti ottenuto il migliore incasso da quando è iniziata la pandemia, ovvero ben 9,6 milioni di dollari nel primo giorno di programmazione nelle sale. Un risultato ancora più incredibile essendo il film disponibile anche comodamente a casa su HBO Max. Per questo blockbuster si tratta comunque del migliore esordio da marzo 2020, superiore anche ai 7.5 milioni ottenuti da 'Wonder Woman 1984' il 25 dicembre scorso. Non solo. I mostri mettono d'accordo anche critica e pubblico - su Rotten Tomatoes il film vola al 95% di audience score - e aprono alla speranza di una vitalità della sala dopo la lunga pausa di lockdown, cosa che molti non davano affatto per scontata. Sequel di 'Godzilla II - King of the Monsters' e 'Kong: Skull Island', il film è comunque il quarto capitolo del MonsterVerse, il trentaseiesimo su Godzilla e il dodicesimo su King Kong. In questo ultimo film firmato Wingard questi mitici avversari si incontrano in una spettacolare battaglia con "il destino del mondo in bilico", afferma la sinossi. "Kong e i suoi protettori - continua - intraprendono un pericoloso viaggio per trovare la sua vera casa, e con loro c'è Jia, una giovane orfana con la quale ha stretto un legame unico e potente. Ma inaspettatamente si trovano, in pieno mare, un Godzilla infuriato. L'epico scontro tra i due titani, istigato da forze invisibili, è solo l'inizio del mistero che giace nel profondo della Terra ". (ANSA).