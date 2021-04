Andrea Bocelli, a Pasqua nuova edizione digitale di Believe

ROMA, 02 APR - Dopo il successo internazionale del suo ultimo album "Believe", entrato al n.3 della classifica inglese dei dischi più venduti, e ancora una volta nella top ten della classifica americana Billboard, Andrea Bocelli pubblica per la Pasqua "Believe - Deluxe Edition", una nuova versione in digitale del disco, con cinque arrangiamenti inediti in acustico. L'album è già disponibile per l'acquisto e il download digitale. "Believe" racchiude alcune delle più suggestive canzoni legate alla fede, intimiste e contemplative, che hanno ispirato e sostenuto Bocelli nel corso degli anni. L'album a dicembre scorso è entrato nella top ten di numerose nazioni (Uk, Irlanda, Polonia, Australia, Repubblica Ceca, ..) e al n.1 della classifica sia inglese che americana degli Album di Classica. Un successo proseguito anche con il concerto in live streaming "Believe in Christmas" che, dal Teatro Regio di Parma è stato seguito in streaming da oltre 70.000 accessi unici, collegati da più di 100 paesi del Mondo, per uno stimato di oltre 200.000 persone. Intanto il video dell'evento che un anno fa il tenore ha tenuto in Duomo a Milano, "Music for hope", ha superato i 42 milioni di views. (ANSA).