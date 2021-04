A Milano nei giorni di Pasqua si gioca a 'Campana' con l'arte

MILANO, 02 APR - Milano gioca a campana con l'arte. Proprio al gioco in cui I bambini saltano da una casella all'altra disegnate a terra si ispira infatti il progetto la Campana di Sant'Ambrogio che dal 29 marzo al giorno di Pasqua prevede la realizzazione di 21 installazioni d'arte in 21 luoghi chiave della città da pazza Castello, a Galleria Vittorio Emanuele, al piazzale della stazione Centrale alla Darsena. Il culmine del progetto sarà proprio il 4 aprile, giorno di Pasqua e 'compleanno' di Sant'Ambrogio, patrono di Milano, con l'apparizione in piazza Duomo di un affresco urbano firmato dall'artista Paletta (Alberto Wolfango Amedeo D'Asaro), una pala iconografica che riunisce Sant'Ambrogio con personaggi significativi del passato e del presente: Albert Einstein, Leonardo Da Vinci, ma anche Liliana Segre, Adriano Celentano, Giulio Regeni e Patrick Zaki, lo studente dell'università di Bologna detenuto in Egitto dal febbraio dello scorso anno. Il progetto è firmato da Stefania Morici che ha ideato e sviluppato il concept con Patrizio Travagli; è prodotto e organizzato da Arteventi in partnership con Show Bees, con il patrocinio del Comune di Milano, del Pontificio Consiglio della Cultura e della Rai. (ANSA).