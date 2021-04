Ryan Coogler dice no all'Academy

NEW YORK, 01 APR - Il regista di "Black Panther" Ryan Coogler quest'anno ha fatto la storia entrando nel primo team di produttori "all Black" candidati agli Oscar, ma ancora oggi tra lui e l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences non corre buon sangue. Coogler ha respinto cinque anni fa l'offerta di entrare nei suoi ranghi e da allora e' rimasto al di fuori dell'organizzazione che da 93 anni attribuisce i premi. La concorrenza della stagione degli Oscar "non mi va giu'", ha spiegato Coogler all'Hollywood Reporter: "Amo il cinema. Per me questo e' abbastanza. Se devo entrare in una organizzazione, preferisco un sindacato dove ci si occupa di come prender cura delle nostre famiglie o della mutua. Ma so che queste cose fanno pubblicita". L'Academy aveva chiesto al regista di diventare membro nel 2016 dopo il successo di "Creed". Coogler, Charles King e il regista Shaka King sono il primo team di produttori "all black" candidati all'Oscar per il miglior film con "Judas and the Black Messiah". Parlando con l'"Hollywood Reporter", King ha paragonato questo storico evento alla gentrificazione del suo vecchio quartiere, Bedford-Stuyvesant, a Brooklyn: "In parte e' bello, ma una parte di me sente solo rabbia perche' questo significa che per decenni, quando solo Neri vivevano li', non valeva la pena nutrire i nostri corpi con cibo buono". King si e' chiesto perche' ci sono voluti 93 anni perche tre producer neri venissero candidati a un Academy Award: "E' perche' non c'erano tre neri pronti a produrre film? Probabilmente no". (ANSA).