Mahmood, fondamentale approvare la legge Zan

ROMA, 01 APR - "È di fondamentale importanza approvare la legge Zan. Ho sempre pensato che episodi di discriminazione basati sul sesso, sull'identità di genere e sull'orientamento sessuale debbano essere condannati". Anche Mahmood interviene su Instagram a sostegno della legge contro l'omotransfobia, dopo altri artisti come Elodie e Fedez. "Mi è capitato più volte di assistere impotente a scene di questo tipo, soprattutto durante la mia adolescenza - aggiunge -. A volte, forse per paura o debolezza, mi sono trovato inerme davanti a situazioni che per me erano e sono una violenza. Violenza che uccide la libertà di ciascuno di essere se stesso. Ora ho 28 anni e sento di avere, come tutti, la responsabilità di sostenere questo disegno di legge". (ANSA).