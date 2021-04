Chung con lo Stabat Mater di Rossini e Mozart a Santa Cecilia

ROMA, 01 APR - Myun-Whun Chung torna a Santa Cecilia nella doppia veste di direttore d' orchestra e pianista per il concerto in programma venerdì 2 aprile alle 19 che prevede lo Stabat Mater di Rossini e il concerto per pianoforte n. 23 K488 di Mozart con l' orchestra e il coro dell' Accademia Nazionale, il soprano Mariangela Sicilia, il mezzosoprano Chiara Amarù, il tenore Jack Swanson e il basso Gianluca Buratto. Il nuovo appuntamento della stagione digitale sarà trasmesso in streaming su www.santacecilia.it. Chung sarà protagonista da solista pianoforte nella composizione di Mozart, mix di virtuosismo tecnico e momenti lirici, "una via di mezzo tra il troppo facile e il troppo difficile" come scrisse al padre Leopold nel 1782 - considerato uno dei più noti concerti per pianoforte del compositore austriaco, e fu eseguito per la prima volta a Vienna nell'aprile del 1786. Con lo Stabat Mater Rossini ruppe il silenzio iniziato dopo il Guillaume Tell (1829) e che durò fino alla morte del compositore. L'occasione per la composizione dello Stabat venne dalla richiesta dell'Arcidiacono di Madrid Manuel Fernández Varela in occasione di un viaggio in Spagna, effettuato da Rossini nel febbraio del 1831. Il musicista non riuscì a completare il lavoro e chiese al compositore Giovanni Tadolini di comporre i numeri mancanti. Alcuni anni dopo il "Cigno di Pesaro" decise di completare il lavoro e compose i suoi adattamenti del Cujus animam, del Quis est homo, del Pro Peccatis e aggiunse un Amen finale. Lo Stabat Mater - tratto da una preghiera del mistico Jacopone da Todi - fu eseguito il 7 gennaio del 1842 a Parigi, dove ricevette un'accoglienza trionfale, e successivamente a Bologna, diretto da Gaetano Donizetti. (ANSA).