Cinema: Brad Pitt a Bruxelles, delirio dei fan

BRUXELLES, 31 MAR - A Bruxelles è esplosa la Brad Pitt mania. L'attore, stando a quanto riferiscono i principali media del Paese, è arrivato il 29 marzo nella capitale belga a bordo di un jet privato e tra i fan si è scatenata la caccia per un selfie con la star di Hollywood. A riprenderlo al suo arrivo all'aeroporto è stato un fotografo, scrive il quotidiano Laastste Nieuws, che lo ha trovato in buona forma. Il sito Rtl.be scrive che l'attore si sarebbe preso una "pausa culturale" recandosi al Museo Reale di Belle Arti di Bruxelles, dove è attualmente in corso una mostra sul pittore Bruegel. Pitt avrebbe visitato l'esposizione in compagnia di Thomas Houseago, scultore britannico venuto da Los Angeles per preparare la sua prossima mostra "Vision Paintings" che si terrà dal 22 aprile al museo. Brad Pitt e lo scultore sarebbero amici di lunga data. (ANSA).