Musica: Maggio Fiorentino 'celebra' Pasqua con Daniele Gatti

FIRENZE, 31 MAR - Il Maggio musicale fiorentino celebra la Pasqua con un concerto sinfonico 'fuori programma' del maestro Daniele Gatti e l'orchestra del Maggio: l'evento sarà registrato il 2 aprile e trasmesso in streaming sul sito della fondazione da sabato 3 aprile alle ore 20 per un mese. Il programma, spiega una nota, è interamente dedicato alle celebrazioni pasquali. L'evento si aggiunge al concerto diretto dal maestro Zubin Mehta al Duomo di Orvieto con il coro e l'orchestra del Maggio che sarà trasmesso da Rai Cultura su Rai 1 il 2 aprile dopo la celebrazione della via Crucis. In programma tre composizioni di Wolfgang Amadeus Mozart. Ad aprile, ricorda poi la nota, sono previsti altri appuntamenti sinfonici che saranno registrati e trasmessi in streaming: il concerto del maestro Zubin Mehta con la violinista Vilde Frang (11 aprile), del maestro Daniel Harding (12 aprile), del maestro Christoph Eschenbach (16 aprile) il quale chiuderà la stagione sinfonica 2020-21 del Maggio. Sempre in aprile, sono in programma i primi due appuntamenti della sezione sinfonica della 83/a edizione del festival del Maggio musicale 2021 con l'inaugurazione affidata al maestro Daniele Gatti il 26 aprile e l'appuntamento con il maestro Daniel Harding il 29 aprile che sarà anche sul podio dell'opera inaugurale Adriana Lecouvreur di Francesco Cilea nel nuovo allestimento di Frederic Wake-Walker (27 aprile). (ANSA).