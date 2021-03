Concerto-protesta diretto da Veronesi sotto palazzo Lombardia

MILANO, 31 MAR - Un concerto-manifestazione per chiedere un cambio di passo nella gestione dell'emergenza: lo ha diretto oggi, sotto il palazzo di Regione Lombardia, il Maestro Alberto Veronesi. Il direttore ha guidato la sua orchestra nell'esecuzione dell''Acceleration Valse' di Strauss, "un brano simbolo che va dal "lentissimo" al "prestissimo" che speriamo - spiega il maestro milanese - serva a sollecitare i vertici della giunta e a fargli capire che è possibile e necessario fare meglio" perché "la campagna vaccinale in Lombardia deve cambiare musica al più presto". "L'elenco delle inefficienze del passato, purtroppo, è davvero lungo" denuncia Veronesi, spiegando che per questo "abbiamo deciso di organizzare questo evento musicale perché finalmente in Regione si realizzi un cambio di passo e la Lombardia possa cercare di tornare ad essere quella sanità d'eccellenza che i lombardi meritano". (ANSA).