Demi Lovato, troppo gay per sposare un uomo ora

NEW YORK, 31 MAR - Sono troppo queer per sposare un uomo al momento. Demi Lovato apre sulla sua sessualità sfidando le etichette. La rivelazione sia nella docu serie di YouTube 'Demi Lovato: Dancing With the Devil' che in diverse intervista ai media americani. Lovato, 28 anni, è ad un punto della sua vita in cui non si sente di definirsi eterosessuale e commentando sulla rottura del fidanzamento con l'attore e ballerino Max Ehrich ha detto, "A prescindere dal dramma, sono troppo gay per sposare un uomo ora. Non so se cambierà tra dieci anni così come non so se mai cambierà. Ma adoro accettare me stessa". Ha aggiunto anche che non vuole che sia messa un'etichetta alla sua identità sessuale. "Si cerca sempre un titolo - ha detto riferendosi ai media - e a dire per primi quale è la mia sessualità. Credo che sia irrilevante per ciò che è la mia musica". (ANSA).