Britney Spears rompe il silenzio sul doc, ho pianto

NEW YORK, 31 MAR - 'Ho pianto per due settimane'. Alla fine Britney Spears ha rotto il silenzio sul documentario trasmesso da Hulu, 'Framing Britney'. In un post su Instagram ha detto di averne visto solo alcune parti, ma ciò ha visto non le è piaciuto. "Ho provato imbarazzo - si legge - per ciò che è stato detto. Ho pianto per due settimane e ancora ci piango a volte" La popstar, 39 anni, ha anche puntato il dito contro la stampa, colpevole di averla sempre giudicata, insultata e messa in imbarazzo. Ha anche aggiunto che per mantenere la sua sanità mentale balla ogni sera. "Ballare ogni giorno - ha spiegato - mi dà gioia. Non sono qui per essere perfetta. La perfezione è così noiosa... Sono qui per trasmettere gentilezza". Nel post Britney si mostra mentre balla sulle note di 'Crazy' degli Aerosmith. (ANSA).