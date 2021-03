Da Ferrara le prime immagini di 'Passio Christi'

FERRARA, 31 MAR - Un po' cinema e un po' teatro, ma anche una produzione nata per essere fruita attraverso il web in tempo di pandemia. Il Teatro Comunale di Ferrara ha diffuso le prime immagini di 'Passio Christi', un lavoro dedicato alla passione di Cristo che sarà disponibile suo youtube da venerdì 2 aprile, diretto da Michele Placido, su testi di Mario Luzi, Dario Fo e Franca Rame. Nel video pubblicato alcune interviste ai protagonisti e il dietro le quinte. "È un film teatrale sulla passione di Gesù - racconta Michele Placido - che si incarna da uomo e soffre da uomo. Un mistero straordinario". Insieme a Placido saranno in scena Moni Ovadia, Sara Alzetta, Daniela Scarlatti e Vito Lopriore nel ruolo di Cristo. C'è anche il coro dell'Accademia dello Spirito Santo, diretta da Francesco Pinamonti e la città di Ferrara che, con le sue ambientazioni, diventa la scenografia di una storia senza tempo. Il film sarà trasmesso gratuitamente venerdì alle 21 sul Canale Youtube del Teatro Comunale di Ferrara e rimarrà visibile fino a lunedì 5 aprile. (ANSA).