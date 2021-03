Brooke Shields, con incidente temevo di restare paralizzata

NEW YORK, 30 MAR - "Temevo di rimanere paralizzata". Dopo mesi dall'incidente di gennaio scorso Brooke Shields condivide la sua sofferenza con una serie di foto su Instagram. L'attrice, 55 anni, si è rotta il femore con una caduta rovinosa in palestra. Da allora ha subito diversi interventi chirurgici ed a un certo punto ha sviluppato un'infezione che l'ha costretta ad una nuova operazione oltre a tre trasfusioni di sangue. "E' stato come un rallenty - ha ricordato riferendosi al momento della caduta - poi ho iniziato ad urlare. Il dolore era insopportabile". Mentre si trovava in ambulanza ha pensato di rimanere paralizzata. Ora ancora non riesce a stare sulle sue gambe e si sta sottoponendo ad una lunga terapia. "Devo persino imparare di nuovo a camminare - ha commentato -. La sensazione di impotenza è scioccante". (ANSA).