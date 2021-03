Musicultura chiude, 10 giorni di musica live contro il Covid

ROMA, 30 MAR - Con oltre mezzo milione di persone che hanno seguito le audizioni live sui canali social e attraverso le dirette streaming di Facebook, Musicultura vince la scommessa contro il Covid e, tra canzoni e tamponi, chiude con successo la maratona di dieci giorni consecutivi di musica dal vivo. Per la seconda volta, il Festival della Canzone Popolare e d'Autore ha riportato in vita la musica live. Dopo averlo fatto lo scorso anno a Recanati, assieme a Rai Radio1, con il concerto dei 16 finalisti, Musicultura ci è riuscita di nuovo nelle dieci serate consecutive di spettacolo tenutesi al Teatro Lauro Rossi di Macerata (dal 19 al 29 marzo), per le audizioni dei 63 artisti in gara, selezionati sugli oltre mille iscritti al concorso. Un evento che ha coinvolto più di 500 persone tra artisti, musicisti, tecnici e personale addetto ai lavori. Tanti gli ospiti che sono intervenuti in collegamento durante le serate, a cominciare da La Rappresentante di Lista e Margherita Vicario, a testimonianza del loro percorso partito proprio da Musicultura, l'attrice Giulia Grandinetti, il poeta filastrocchiere Bruno Tognolini, John Vignola Duccio Pasqua e Marcella Sullo di Rai Radio1, il poeta americano Ron Padgett e, tra i membri del Comitato di Garanzia di Musicultura, Antonio Rezza, Diego Bianchi alias Zoro ed Enrico Ruggeri che è anche stato il conduttore delle serate finali delle ultime due edizioni del Festival. Nelle prossime settimane, Musicultura designerà i nomi dei 16 artisti che proseguiranno l'iter del concorso, tra questi otto saranno i vincitori finali, due eletti dal pubblico dei social, i rimanenti sei scelti dal Comitato Artistico di Garanzia di Musicultura. Il cammino di Musicultura 2021 terminerà a giugno, tra il 14 e il 19, quando lo Sferisterio ospiterà le serate conclusive del festival e si conoscerà il nome del vincitore assoluto, al quale andranno i 20.000 euro del Premio Banca Macerata. (ANSA).