Festival Tribeca torna in presenza e festeggia il 20/o anno

NEW YORK, 29 MAR - Il Tribeca Film Festival torna in presenza per l'edizione 2021. Lo hanno annunciato i fondatori Robert De Niro e Jane Rosenthal. La rassegna slitta tuttavia dalle date tradizionali in aprile a giugno e non a caso, visto che le proiezioni saranno una sorta di cinema sotto le stelle a causa delle restrizioni per la pandemia. Il 2021, inoltre, segna un anniversario importante per il festival, il 20/o. La manifestazione è nata infatti per far risorgere Lower Manhattan dopo gli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001. "Il festival di Tribeca - ha detto De Niro - è nato con la missione di far tornare la gente dopo l'11/9. E' quello che ancora stiamo facendo. E visto che New York sta riemergendo dall'ombra del Covid-19, ci è sembrato giusto far tornare la gente con un evento in presenza per il nostro 20/o anniversario". Tribeca si terrà dal 9 al 20 giugno in diverse location della città. Tra queste Brookfield Place, Pier 57 Rooftop, The Battery, Hudson Yards, Empire Outlets e The MetroTech Commons. Inoltre, visto che giugno è anche il mese in cui ricorre 'Juneteenth' (giornata dell'Emancipazione per coloro che sono stati resi schiavi negli Usa), ci sarà una commemorazione speciale durante la serata di chiusura. (ANSA).