Gué Pequeno & Dj Harsh, il mixtape Fastlife 4 dal 9 aprile

ROMA, 29 MAR - Il 9 aprile esce sulle piattaforme digitali il nuovo capitolo del mixtape di Gué Pequeno & Dj Harsh: Fastlife vol. 4, che segue e si aggiunge all'uscita dell'edizione celebrativa de Il Ragazzo D'Oro - 10 anni dopo, il primo album di Guè Pequeno. Esattamente come fu dieci anni fa, quando alla pubblicazione del suo primo progetto solista fece seguito Fastlife Vol. 3, il nuovo mixtape continua nella stessa tradizione, andando ad aggiungersi all'uscita dell'album che celebra i dieci anni di carriera dell'artista multi-platino. Al fianco di Gué Pequeno tra i produttori oltre ovviamente a Dj Harsh che con Guè ha sviluppato e firmato tutti i capitoli precedenti anche: PK, The Night Skinny e North of Loreto, (nuovo progetto elettronico del leggendario rapper e producer Bassi Maestro) e nei featuring compagni di viaggio di primissimo piano come Lazza, Salmo, Marracash, Gemitaiz, Noyz Narcos, Rasty Kilo, MV Killa, Luché. (ANSA).