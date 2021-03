Donne all'Opera, un concerto per dire "no" alla violenza

ROMA, 29 MAR - Sei cantanti donna di livello internazionale, un'orchestra tutta femminile di 22 elementi e una Maestra concertatrice come Valeria Montanari per dire "no" alla violenza sulle donne. È Donne all'Opera, concerto che per la prima volta riunisce un ensemble tutta al femminile su repertorio barocco del primo Settecento, nato da un'idea della cantante lirica Francesca Ascioti, fondatrice dell'Enea Barock Orchestra, che si svolgerà a porte chiuse il 30/3 all'Auditorium Parco della Musica di Roma, "ripreso nelle prossime settimane da Rai5 e dal 12/3 sul canale Youtube dell'Enea Barock Orchestra", dice la Ascioti. E che sosterrà le Onlus WeWorld e Vite senza paura, in prima linea in progetti dedicati alle donne che hanno subito violenza. "Appena possibile vogliamo portare il concerto e il suo messaggio in giro per l'Italia, nei teatri pieni di pubblico, soprattutto nelle zone dove ce n'è più bisogno", aggiunge Giovanni Nardulli, vice presidente di RiDiamo Onlus, che sostiene l'evento insieme a Eni gas e luce, Gruppo San Donato, Legance - Avvocati Associati. I numeri raccontano di una donna vittima di femminicidio ogni tre giorni, due a settimana. Eppure, spiega la Coordinatrice Area Advocacy nazionale, Policy e centro studi WeWorld, Elena Caneva, " i femminicidi sono la punta dell'iceberg di un fenomeno di violenza in cui solo l'11% delle vittime ha il coraggio di denunciare". Il concerto vedrà la partecipazione di Maria Grazia Cucinotta, fondatrice di Vite senza Paura, e della campionessa olimpica Elisa Di Francisca, con protagoniste "musiciste in arrivo anche da Parigi, Basilea, Spagna e Australia", racconta la Ascioti, su arie di Antonio Vivaldi a Georg Friedrich Händel, Johann Adolf Hasse. "E' la prima volta che un'orchestra tutta femminile si sperimenta su repertorio barocco - dice - E il risultato cambia. C'è un suono più femminile. Si percepiscono un'eleganza e morbidezza diversa". (ANSA).