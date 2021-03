Notre-Dame, per film incendio Annaud chiede video amatoriali

PARIGI, 29 MAR - Il regista francese Jean-Jacques Annaud - che diresse fra l'altro la versione cinematografica de "Il nome della Rosa" di Umberto Eco ed è ora impegnato nelle riprese di un film sull'incendio di Notre-Dame - ha lanciato un appello per cercare in tutto il mondo testimoni che possano inviargli i loro video girati mentre le fiamme avvolgevano la cattedrale. Annaud chiede in particolare scene degli "ingorghi provocati dal disastro, dei canti notturni per incoraggiare i pompieri o delle reazioni all'estero nel vedere Notre-Dame in fiamme". Il regista informa che le immagini amatoriali girate possono essere inviate sul sito internet creato ad hoc, 'notredamebrule.com'. Le immagini selezionate potranno entrare a far parte, ovviamente dietro retribuzione, del suo film "Notre-Dame brûle", in uscita nel 2022. (ANSA).