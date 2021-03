Fine ciak Toilet, di e con Gabriele Pignotta

ROMA, 29 MAR - Sono terminate da pochi giorni le riprese di Toilet, film scritto, diretto ed interpretato da Gabriele Pignotta, protagonista unico sullo schermo, commediografo teatrale prolifico di commedie di grande successo, al suo terzo lungometraggio come regista (Ti Sposo Ma Non Troppo, Ötzi e il Mistero del tempo, vincitore del 48°Giffoni Film Festival) e al quinto come sceneggiatore. Toilet, un film che affronta la sfida di raccontare una storia ironica ed emozionante attraverso un solo attore in un'unica location dove gli altri personaggi intervengono solo attraverso le numerose telefonate, è una produzione Fenix Entertainment SpA e Vision Distribution e sarà distribuito prossimamente da Vision Distribution. Ad arricchire il cast l'amichevole partecipazione di Francesco Pannofino e Lillo, rispettivamente voci-off del Maresciallo dei Carabinieri e di Roberto, il socio del nostro sventurato protagonista. (ANSA).