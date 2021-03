Musica: Giulia Mei vince il concorso 'Genova per voi'

GENOVA, 28 MAR - È la ventisettenne palermitana Giulia Catuogno (in arte Giulia Mei), diplomata in pianoforte al Conservatorio di Palermo, la vincitrice dell'ottava edizione del concorso musicale "Genova per Voi". A lei sono andate la Targa Siae per la migliore autrice e il contratto editoriale con Universal Music Publishing Ricordi. Stefano Santoro, 22 anni, di Rho (Milano), il più giovane tra i finalisti, ha ricevuto una menzione speciale da www.rockol.it e sarà intervistato dal giornale. Tutti i finalisti beneficeranno dell'iscrizione gratuita per un anno a Siae. Il talent italiano per autori di canzoni s'è concluso ieri a La Claque del Teatro della Tosse, dove i 10 finalisti (238 erano i candidati) hanno eseguito i loro brani. I finalisti avevano partecipato da remoto ai Laboratori che si sono tenuti nei fine settimana di marzo, guidati dai tutor Emanuele Dabbono (finalista di "Genova per Voi" 2013 e autore in esclusiva per Tiziano Ferro) e Simone Cremonini (vincitore di "Genova per Voi" 2018 e autore Universal). Più volte finalista a Musicultura, nel 2018 Giulia Mei è stata selezionata per la finale del premio De André e ha vinto il premio Lauzi per la miglior musica e il Premio Cora per la miglior interpretazione. Nel 2019 è uscito "Diventeremo adulti", il suo primo album, finalista al Premio Tenco 2019 nella categoria "Miglior album di esordiente". (ANSA).