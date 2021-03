Umberto Tozzi, un concerto in streaming per i miei musicisti

ROMA, 27 MAR - Un concerto a sostegno dei propri musicisti, fermi da oltre un anno. E' l'iniziativa che sta mettendo in piedi Umberto Tozzi, che dopo un anno di pandemia, ha voluto fare un gesto concreto per chi da anni divide con lui il palco. Il 10 aprile in diretta streaming dallo Sporting Monte-Carlo (Salle des Etoiles), dove vive da tempo, Tozzi si esibirà live per la prima volta con un concerto in acustico. "Songs", questo il nome dello show, sarà visibile sul sito ufficiale umbertotozzi.com. "Sono felice di annunciare questo concerto perché spero mi dia l'opportunità di aiutare in maniera concreta i musicisti della mia band e tutto il mio staff tecnico - commenta così l'artista -. Sono ragazzi con famiglia e figli, sono con me da 20 anni, avevamo un tour mondiale che ovviamente è stato rimandato e come tutti coloro che lavorano nell'ambito artistico sono stati penalizzati da questa pandemia. Questo concerto è per loro". L'intero ricavato della serata (biglietti in vendita su www.umbertotozzi.com) sarà devoluto in favore dei lavoratori. Nel primo concerto acustico di Tozzi, il pubblico avrà la possibilità di ascoltare i suoi successi e alcune canzoni che non sono mai o poco eseguite in concerto, recuperate per l'occasione. "Spero che questo sia il mio primo e unico concerto in streaming - aggiunge ancora Tozzi -. I live sono un'altra cosa, la musica è condivisione, ma è per una buona causa. Purtroppo al momento è tutto fermo, come è fermo anche un progetto di tour nei teatri che avevo immaginato. Riprenderemo, anche se sembra che sia un settore dimenticato, che non interessa a nessuno. In Italia c'è una strana considerazione dell'arte rispetto ad altri Paesi: da noi è facile salire sul palco senza sapere fare nulla, è pieno di gente che non ha mestiere". (ANSA).