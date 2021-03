Pace tra Taylor Swift e parco Utah, cade causa nome Evermore

NEW YORK, 26 MAR - Pace fatta da Taylor Swift e il parco dello Utah per i diritti sul nome Evermore. Le due parti hanno deciso di fare un passo indietro sulle rispettive azioni legali senza chiedere risarcimenti in denaro. 'Evermore' è il nome del nono album della Swift ma è anche omonimo del parco tematico non lontano da Salt Lake City e inaugurato nel 2018 e che aveva fatto causa lo scorso febbraio per violazione del copyright. Qualche giorno dopo l'artista aveva fatto a sua volta causa sostenendo che il parco ha usato la sua musica senza permesso. (ANSA).