Emma Stone mamma per la prima volta

NEW YORK, 26 MAR - Emma Stone è diventata mamma per la prima volta. Secondo i media americani l'attrice di 'La La Land', protagonista dell'atteso Crudelia, ha avuto un figlio con il marito Dave McCary e avrebbe partorito lo scorso 13 marzo. La coppia ha preferito mantenere il riserbo così come non ha ancora rivelato il sesso del neonato. La notizia della gravidanza della Stone era trapelata solo all'inizio dell'anno dopo che alcune foto l'avevano ripresa mentre passeggiava accarezzandosi la pancia. L'attrice e il comico Dave McCary, rispettivamente 32 e 35 anni, sono sposati dal 2020. (ANSA).