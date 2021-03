Colapesce Dimartino, Musica leggerissima vola su TikTok

ROMA, 26 MAR - C'è chi l'ha amata al primo ascolto, chi l'ha apprezzata solo dopo un po', chi la canticchia sempre e chi non riesce più a togliersela dalla testa. Già disco di platino, Musica leggerissima, il brano in gara all'ultimo Festival di Sanremo, spopola anche su TikTok. Con oltre 70.000 video creati, la canzone di Colapesce (@colapesce) e Dimartino (@dimartino_official) è una delle più amate dalla community perché ha saputo stimolare e ispirare la creatività: i video condivisi con l'hashtag #MusicaLeggerissima hanno superato 25 milioni di visualizzazioni. Per continuare a portare allegria e ad ispirare la creatività, Colapesce e Dimartino hanno curato una playlist di canzoni 'leggerissime' che è da oggi disponibile in app. Oltre ai brani tratti dal loro nuovo album "I mortali", hanno selezionato successi internazionali, da "Dimension M2" degli Stereolab a "Un Caid" degli Aksak Maboul, e anche grandi classici come "Le femme d'argent" degli Air. "Da quando questa canzone è uscita è come se fosse diventata di tutti e non appartenga più a noi. Vederla così apprezzata anche da un pubblico che non avevamo mai immaginato potesse affezionarsi alla nostra musica ci riempie di orgoglio e di gioia. Un abbraccio a tutte e tutti gli amici di TikTok!", dicono i due artisti. Mara Maionchi (@maramaionchi) l'ha amata subito, Ludovica (@lodovicav) e sua nonna hanno guardato insieme Sanremo e prima ancora della finale del Festival sono rimaste conquistate dal sound. Musica Leggerissima la conoscono tutti, anche le statue del Museo Archeologico Nazionale di Taranto (@martamuseo) e i disegni del ventriloquo Nicola Pesaresi (@nicola_pesaresi). E ci sono anche le interpretazioni di Mattia (@mattiasings) e di Harry (@harrygose_real) rispettivamente in francese e dance. Versione classicissima con il violino di Mariella Papanaga (@mariellapapanaga). Peppezero (@peppezero) ha attualizzato la canzone scherzando sulle imminenti festività Pasquali: la sua Tuta Leggerissima ha conquistato anche Eleonora Abbagnato. Francesco (@hi_iamso) e Elena Faggi (@white.h3aven) - che hanno partecipato nella categoria Giovani al Festival 2021 - la cantano tutto il giorno, insieme. (ANSA).