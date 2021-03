Bono in campo per vaccini, darà voce a serie animata

NEW YORK, 25 MAR - La voce di Bono Vox per sensibilizzare sui vaccini anti-Covid. Il frontman degli U2 sarà tra le celebrity che hanno partecipato a 'Pandemica', una serie animata in sette episodi mirata a spingere sull'importanza dell'accesso alle vaccinazioni a livello globale. Oltre a Bono sono stati coinvolti Penélope Cruz, David Oyelowo, Kumail Nanjiani, Danai Gurira, Michael Sheen, Phoebe Robinson e Wanda Sykes. La serie fa parte della campagna One World che si batte per una risposta globale alla pandemia di Covid-19. (ANSA).