Elton John festeggia 74 anni e pubblica in digitale 6 rarità

ROMA, 25 MAR - Elton John per celebrare il suo 74esimo compleanno ha pubblicato la prima canzone scritta con Bernie Taupin. Il brano, Scarecrow, ha dato il via alla loro lunga collaborazione iniziata nel 1967 ed è ora disponibile in streaming e nei formati digitali per la prima volta, insieme ad altri cinque pezzi, ovvero Holiday Inn, Keep It a Mystery, Smokestack Children, Two of a Kind e Conquer the Sun. "Scarecrow avrà sempre un posto molto speciale nel mio cuore - ha dichiarato Elton John -, e so che anche Bernie la pensa allo stesso modo. È la canzone che ha dato inizio a tutto". Le sei canzoni verranno aggiunte alla versione digitale della raccolta Elton: Jewel Box, che è stata pubblicata per la prima volta a novembre e contiene più di 100 canzoni rare uscite dal 1965 al 2019. "L'ultimo anno di lockdown ci ha dato tutto il tempo per guardare indietro e riflettere: ritrovare questa canzone quando ho messo insieme il Jewel Box e pensare a tutto quello che è successo nelle nostre carriere e nei nostri rapporti che è germogliato da questo punto è semplicemente straordinario. Jewel Box contiene gli embrioni di qualcosa di speciale, e Scarecrow va dritto al cuore di questo, composizioni naif di un tempo e di un luogo che sono poi diventati qualcosa di veramente speciale". (ANSA).