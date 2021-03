Taylor Swift tira fuori canzone inedita da sua 'cassaforte'

NEW YORK, 25 MAR - Taylor Swift sorprende ancora i suoi fan andando a ripescare una nuova canzone dalla sua 'cassaforte'. Il brano inedito 'You All Over Me' è disponile da oggi e fa parte di un gruppo di sei tracce che saranno incluse nel nuovo 'Fearless' (versione Taylor Swift). Il brano è stato registrato in collaborazione con la cantante country Maren Morris. "Una delle cose che adoro di queste canzoni 'From The Vault' (dalla cassaforte) - ha scritto la cantante su social media - è che non si sono mai sentite in giro quindi posso sperimentare, suonare e anche includere alcuni dei miei artisti preferiti. Sono entusiasta di avere Maren Morris come background voice di questa canzone". (ANSA).