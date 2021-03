Oscar sotto accusa dopo aver bandito Zoom dalla cerimonia

NEW YORK, 25 MAR - Dopo aver bandito Zoom dalla prossima cerimonia degli Oscar che si terrà il 25 aprile, le critiche all'Academy, e a coloro che sono stati incaricati di organizzare l'evento, non si sono fatte attendere. A causa della pandemia, molti dei candidati non saranno in grado di andare a Los Angeles per la cerimonia. Alcuni tra l'altro vivono oltreoceano e ci sono da considerare le innumerevoli restrizioni di viaggio, tra le ultime in ordine di tempo quella del Regno Unito che ha stabilito una multa di 5 mila sterline per chiunque lasci il paese. E ancora, secondo indiscrezioni, sembra che l'Academy chiederà una quarantena di 14 giorni prima della cerimonia e in molti casi i partecipanti dovranno sottoporsi ad un ulteriore periodo di isolamento dopo aver lasciato gli Usa prima di tornare a lavoro. Secondo quanto scrive Variety, se l'organizzazione non ritornerà sui suoi passi. la prossima cerimonia degli Oscar sembrerà un evento 'escludente' piuttosto che 'inclusivo'. (ANSA).