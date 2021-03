Pupi Avati, Castellitto sarà Boccaccio nel mio 'Dante'

ROMA, 25 MAR - Sergio Castellitto sarà Boccaccio nel prossimo film di Pupi Avati dedicato a Dante, che partirà a giugno tra Toscana, Romagna e Cinecittà. È quanto conferma lo stesso regista all'ANSA nel Dantedì. "Per quanto riguarda invece l'attore che interpreterà il 'Divin Poeta' sto ancora facendo provini, ciò di cui sono però certo è che non sarà il solito Dante con il nasone, ma qualcosa di diverso fuori dalla tradizionale iconografia. Anzi, dovrò scegliere tra tre attori, rispettivamente nel ruolo di Dante giovane, adulto e anziano". E va detto, ha spiegato Avati, "che il ruolo di Boccaccio è fondamentale perché io mi baso soprattutto sulla sua testimonianza per fare il film. E questo è anche un modo per proteggermi dai molti dantisti italiani, che sono un po' come i commissari tecnici per il calcio, che saranno pronti a darmi addosso". (ANSA).