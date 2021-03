La 'Megxit' diventerà un film per il network Lifetime

NEW YORK, 25 MAR - La cosiddetta 'Megxit' diventerà presto un film. L'uscita dagli impegni di corte di Harry e Meghan, duca e duchessa di Sussex, è la trama su cui ruota 'Harry & Meghan: Escaping the Palace'. Il film sarà trasmesso dal network Lifetime il prossimo autunno e rivela i retroscena che hanno spinto Harry e Meghan ad abbandonare gli impegni reali e a rifarsi una vita altrove con il figlio Archie. Affronterà le ultime rivelazioni della coppia nella recente intervista a Oprah Winfrey, la quale ha accusato il palazzo di non fare abbastanza per proteggerla dagli attacchi della stampa britannica. 'Harry & Meghan: Escaping the Palace' è il terzo film sulle vicende di Harry e Meghan. Il primo è uscito nel 2018 'Harry & Meghan: A Royal Romance', il secondo nel 2019, 'Harry & Meghan: Becoming Royal'. (ANSA).