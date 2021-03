Ultimi ciak per Dica 33! con Abatantuono e Matano

ROMA, 25 MAR - Si concludono venerdì 26 marzo le riprese del film "Dica 33!", la nuova commedia diretta da Guido Chiesa e con protagonista l'inedita coppia Diego Abatantuono e Frank Matano. E' una produzione Colorado Film in collaborazione con Medusa Film che ne è anche il distributore. Guido Chiesa, che ha firmato commedie di successo come Belli di papà con Abatantuono e Ti presento Sofia con Fabio De Luigi, ne è anche sceneggiatore insieme ad Alessandro Aronadio e Renato Sannio. Pierfrancesco Mai (Diego Abatantuono), 65 anni, è un dottore che lavora come guardia medica notturna. Ed è anche un uomo pieno di acciacchi, burbero e per nulla empatico con i pazienti. Una notte ha un fortuito incidente con Mario (Frank Matano), un rider trentenne che consegna cibo a domicilio. Mario non si fa nulla, ma la sua bici è distrutta. A causa dell'impatto, Pierfrancesco vede, invece, riacutizzarsi la sua perenne sciatalgia e non può più guidare. I due rischiano di perdere il lavoro, ma al dottore viene un'idea che salva entrambi: Mario, "guidato" a distanza da Pierfrancesco tramite un auricolare, andrà a fare le visite al posto suo e con l'auto del medico faranno anche le consegne a domicilio. Dopo una serie di rocambolesche (dis)avventure i due impareranno a sostenersi a vicenda e la notte volgerà al termine cambiando in meglio le loro vite. Le riprese sono iniziate il 15 febbraio e si sono svolte interamente a Roma per un totale di sei settimane. (ANSA).