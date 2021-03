Federico Poggipollini, tutte le mie 'Canzoni Rubate'

MILANO, 25 MAR - S'intitola 'Canzoni Rubate' il nuovo album di Federico Poggipollini, in uscita venerdì 26 marzo. Con una scaletta di diciassette titoli, tra cover, tracce strumentali e un inedito ('Delay'), il chitarrista bolognese si è messo in 'viaggio' attraverso la musica italiana, raccontata con le sue versioni di brani come 'Varietà' di Morandi, 'Il chiodo' degli Skiantos, 'Monna Lisa' di Ivan Graziani cantata con Cimini o 'Vincent Price' di Faust'o. C'è anche Finardi che canta la sua 'Trappole'. "E' il racconto delle 'mie' musiche - ha detto Poggipollini - tra presente passato e, magari, futuro". (ANSA).