Louis Armstrong e Janet Jackson immortali per Congresso Usa

NEW YORK, 24 MAR - La musica di Janet Jackson, Louis Armstrong, Marlo Thomas, Kool & the Gang, Labelle, Connie Smith, Nas, Phil Rizzuto, Jimmy Cliff e Kermit the Frog, tra gli altri, entra nel National Recording Registry. Le loro registrazioni musicali saranno quindi preservate dalla Biblioteca del Congresso americano perché considerate "culturalmente, storicamente o esteticamente importanti". Il capo della Biblioteca del Congresso, Carla Hayden, ha annunciato un totale di 15 nuove entrate nella lista. I titoli vanno dal 1818, con una registrazione della voce di Thomas Edison, al 2008 con un episodio di 'This American Life', il primo podcast ad entrare del National Recording Registry. (ANSA).