ANSA/ Siae e la sfida digitale, i diritti su una blockchain

(di Silvia Lambertucci) ROMA, 24 MAR - Una piattaforma digitale aperta, basata sulla tecnologia blockchain, che in prossimo futuro possa consentire agli autori di gestire da soli i propri diritti. E' la nuova sfida della Siae, che pure da 139 anni esercita proprio il ruolo di mediatore tra gli autori e i consumatori, di musica, arte, cinema, libri. Si tratta di un progetto tutto italiano, premette il direttore generale Gaetano Blandini, partito alla fine del 2019 grazie ad una partnership con la società Algorand fondata dal crittografo Silvio Micali, professore del Mit e vincitore del premio Turing. L'obiettivo, sottolinea il dg della Società autori ed editori, è puntare di fatto sulla disintermediazione per "continuare a garantire a tutti i creativi i loro diritti", anche in una realtà in tumultuoso cambiamento come quella di oggi e in vista di un futuro in cui i modelli di business sono destinati a cambiare. La strada certo è ancora lunga, sottolineano Siae e Algorand, ma intanto quello che si annuncia oggi è un primo step, con la creazione di "più di 4 milioni di non fungible Token (NFTs)", ovvero asset digitali che rappresenteranno sulla piattaforma i diritti degli oltre 95 mila associati della Siae. In pratica un'anagrafe dei diritti e degli aventi diritto destinata a diventare "un registro pubblico decentralizzato e trasparente che rappresenti gli associati" e che, come spiega il direttore della divisione musica della Siae Matteo Fedeli, vuol essere "il primo mattone di una infrastruttura open che tuteli a 360 gradi il diritto d'autore". Partito dall'Italia, il progetto punta ad una dimensione internazionale. Anche per questo la Siae, annuncia Blandini, è pronta a condividere i suoi risultati in un'ottica di apertura: "Per arrivare a un risultato a beneficio di tutti servirà un'adozione massiva, in una prima fase, da parte di tutte le società di gestione collettiva a livello globale", sottolinea il dg. (ANSA).