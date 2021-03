Cinema: Beethoven, con orchestra under 25 e lezione Baricco

ROMA, 24 MAR - Anche se con la platea vuota mette i brividi vedere un teatro pieno di orchestrali appassionati, se poi a risuonare sono le composizioni immortali di Beethoven, scopriamo, per quanto non ce n'era bisogno, che la musica dal vivo è una delle mancanze più forti di questo periodo. E' un'immersione tra le note il documentario Ludwig Van Beethoven, 5 cose da sapere sulla sua musica, che dal 26 marzo debutterà su Nexo+ : una lezione spettacolo di e con Alessandro Baricco realizzata per il Teatro Comunale di Ferrara per celebrare il musicista in occasione dell'anniversario della sua morte nel 1827. 95 minuti prodotti dalla Fondazione Teatro Comunale di Ferrara e realizzati grazie al sostegno del ministero dell'Istruzione e in collaborazione con il ministero della Cultura nel 2020, anno delle celebrazioni dei 250 anni dalla nascita del compositore. Il Comunale di Ferrara - tra i 29 teatri di tradizione italiani, chiuso al pubblico dallo scorso 26 ottobre - ha messo a disposizione gli spazi per le registrazioni dello spettacolo, avvenute tra il 19 e il 21 novembre 2020, riaprendolo in sicurezza. Sul palco teatro settecentesco insieme a Baricco - scrittore, saggista, critico musicale, conduttore televisivo, sceneggiatore e regista - la pianista Gloria Campaner, particolarmente apprezzata per la sua versatilità, e i 30 giovanissimi musicisti dell'Orchestra Canova, tutti under 25, diretti dal coetaneo Enrico Saverio Pagano. Un racconto appassionato, un viaggio inedito, curioso, divertente, gioioso, per scoprire cinque cose della musica del celebre compositore che non si ritrovano nelle biografie musicali o nelle enciclopedie digitali. Si entra in un teatro senza pubblico e si riscopre la gioia della musica dal vivo, "il grimaldello per aprire le porte dell'anima" come dice Baricco in scena. Per l'occasione, su Nexo+ sarà inoltre disponibile un'ampia selezione di contenuti dedicati al compositore, come i concerti diretti da Barenboim, Karajan e Bernstein, "Dancing Beethoven" di Arantxa Aguirre , il concerto di Martha Argerich e Renaud Capuçon. (ANSA).