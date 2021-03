A Bologna iniziative in tre piazze per l'estate 2021

BOLOGNA, 24 MAR - Tre piazze simbolo affidate a tre fondazioni culturali e un calendario ancora da definire. Bologna è ancora in zona rossa, ma il Comune lavora al cartellone di Bologna Estate 2021. Le incognite sulle tempistiche, causa pandemia, sono molte: "Ci siamo orientati per una partenza da aprile-maggio - spiega l'assessore alla cultura Matteo Lepore - Per questo abbiamo da subito emesso il bando, siamo stati l'unica città in Italia a farlo. Partiremo non appena ci saranno i Dpcm e le ordinanze regionali che ce lo permetteranno". Insomma, per ora ci si limita a "un'ipotesi di lavoro", come la definisce l'assessore: "Dal punto di vista economico, artistico e organizzativo siamo pronti". Per limitare gli assembramenti il Comune punta su iniziative diffuse sul territorio, in modo di dare ai cittadini la possibilità di trovarsi all'aperto in sicurezza. Il piatto forte sono le iniziative su tre piazze, attraverso il lavoro delle tre Fondazioni culturali partecipate. La novità è in piazza San Francesco, che da giugno ad agosto, per tre giorni alla settimana, verrà affidata a Emilia-Romagna Teatro. Alla Fondazione teatro comunale andrà piazza Verdi: "L'idea - spiega il soprintendente del Teatro comunale Fulvio Macciardi - è far diventare Piazza Verdi il grande foyer del teatro". L'obiettivo è mettere in relazione l'interno e l'esterno del teatro, anche attraverso l'utilizzo di alcuni schermi, musica diffusa e piccoli spettacoli sotto il portico. In Piazza Maggiore, come da tradizione, la Fondazione Cineteca allestirà lo schermo all'aperto più grande d'Europa. Come l'anno scorso, non è da escludere l'utilizzo di un secondo schermo. La prima proiezione in piazza Maggiore è prevista il 21 giugno. L'incognita, spiega il direttore della Fondazione Cineteca Gian Luca Farinelli, è sulle date del Cinema Ritrovato, visto lo spostamento del Festival di Cannes a luglio. Per quanto riguarda il bando Bologna Estate, nella prima tranche sono arrivate 227 proposte, di cui 132 per il capoluogo e 95 da svolgersi sul territorio metropolitano. Il bando è aperto fino al 4 maggio per selezionare le proposte progettuali in avvio tra l'1 luglio e il 15 ottobre. (ANSA).