'La città del disordine', storie di vita da manicomio Reggio

REGGIO EMILIA, 24 MAR - Uscirà il 7 maggio 'La città del disordine. Storie di vita dal Manicomio San Lazzaro', nuovo album del musicista Nicola Manzan (Kizmaiaz Ed. Musicali, Overdrive, Dischi Bervisti, Cd/Lp), nell'ambito di un progetto promosso dai Musei Civici del Comune di Reggio Emilia e Ausl-Biblioteca Scientifica Carlo Livi, pensato per il Museo di Storia della Psichiatria con l'obiettivo di valorizzare una delle sedi più emblematiche della Rete museale civica attraverso la coproduzione di un'opera musicale dedicata, in collaborazione con un editore della scena musicale indipendente. Si tratta di un'opera originale realizzata dalla trasposizione in musica di cartelle cliniche dei degenti dell'ex Ospedale Psichiatrico San Lazzaro di Reggio Emilia. I documenti d'archivio si traducono in note musicali per delineare ritratti di vite vissute ai margini e, più ancora, per raccontare la fragilità come elemento costitutivo del valore dell'essere umano. Il progetto a cura di Georgia Cantoni (Musei Civici di Reggio Emilia), con testi di Chiara Bombardieri (Biblioteca scientifica Carlo Livi) e musica di Nicola Manzan, ha l'obiettivo di comunicare il Museo di Storia della Psichiatria e la straordinaria esperienza che custodisce incentrata proprio sulla diversità, sul disagio ed il suo superamento, tematiche oggi più che mai attuali anche nel contesto della pandemia Covid-19 che ha riportato il vissuto della segregazione, della'infermità e della cura nella esperienza quotidiana di tutti. I Musei Civici di Reggio Emilia puntano in questo caso sul Museo di Storia della Psichiatria "quale elemento qualificante ed essenziale della Rete museale, per metterne in valore l'unicità e l'attrattività delle sue collezioni e la loro potenzialità nella lotta allo stigma e nell'agire sociale che abbatte ogni barriera". Un estratto di 'La città del disordine. Storie di vita dal Manicomio San Lazzaro' verrà utilizzato per la realizzazione di un'audioguida del Museo di Storia della Psichiatria che sarà pubblicata sul sito www.musei.re.it - e fruibile tramite mobile - in occasione dell'International Museum Day (Giornata Internazionale dei Musei), il prossimo 18 maggio. (ANSA).