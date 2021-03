Ciak a Bari per il film d'avventura Dakota

ROMA, 23 MAR - Cominciano il 29 marzo a Bari e dintorni le riprese del film "Dakota". I primi ciak del film d'avventura, diretto da Kirk Harris e scritto da Johnny Harrington, saranno ambientati nella Foresta di Mercadante che farà da sfondo a numerose sequenze. Parte delle scene saranno girate, invece, a Los Angeles. Nel cast Abbie Cornish, Lola Sultan; William Baldwin, Patrick Muldoon e Tim Rozon. La pellicola è prodotta da Andrea Iervolino, Monika Bacardi, Danielle Maloni, Marty Poole. Quando il marine Clay Sanders muore tragicamente in Afghanistan, il sergente CJ Malcom (Tim Rozon) mantiene la promessa di portare a casa Dakota, il migliore amico e cane da combattimento di Clay. La moglie di Clay, Kate (Abbie Cornish), sta lottando per mantenere la proprietà della fattoria di famiglia, mentre lo sceriffo locale (Patrick Muldoon) sa che la terra di Kate è preziosa e non si fermerà davanti a nulla pur di impadronirsene. Con l'aiuto di CJ, di sua figlia (Lola Sultan), di suo padre (William Baldwin) e della sua nuova amica Dakota, Kate scoprirà il vero valore della fattoria di famiglia e dell'amicizia. Andrea Iervolino, presidente e fondatore di Iervolino Entertainment, ha commentato: "Dopo lo scoppio della pandemia siamo stati i primi a riportare star internazionali in Italia, organizzandoci nel pieno rispetto delle norme contro il Covid per riprendere l'attività di live action. Dopo "State of Consciousness" l'inizio delle riprese del film "Dakota" è una dimostrazione aggiuntiva che è possibile conciliare il lavoro sul set con i protocolli di sicurezza per non arrestare la produzione di film in Italia e all'estero". (ANSA).