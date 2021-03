Brad Pitt distrutto dopo nuove accuse di violenza da Jolie

NEW YORK, 23 MAR - Brad Pitt è distrutto dopo le nuove accuse di violenza domestica da parte di Angelina Jolie. Lo scrive ET Online. Secondo gli ultimi documenti presentati in tribunale in vista della discussione della causa di divorzio, l'attrice ha detto di avere 'prove' di violenze domestiche dell'ex marito e di essere pronta a portare i figli a testimoniare contro di lui. Tuttavia già nel 2016 Pitt è stato discolpato dall'Fbi dalle accuse di abusi su minori. Dalla parte sua anche il Department of Child and Family Services, il dipartimento che si occupa di servizi alle famiglie e ai bambini. Sempre secondo ET Online Pitt vuole che si chiuda definitivamente la questione della custodia per passare più tempo con i propri figli. Tra naturali e adottati, l'ex coppia ha sei figli, Maddox, di 19 anni, Pax, 17, Zahara, 16, Shiloh, 14, e i gemelli Knox e Vivienne di 12. I due attori si sono separati nel settembre 2016 dopo due anni di matrimonio. Stavano insieme dal 2004 dopo essersi innamorati sul set di 'Mr. e Mrs. Smith. La causa di divorzio è ancora aperta e così la battaglia sulla custodia dei figli. (ANSA).