Santa Cecilia: Blomstedt e la Sinfonia n.5 di Bruckner

ROMA, 23 MAR - Appuntamento da non perdere sabato 27 marzo alle 18: torna a Santa Cecilia, dopo 25 anni dall'ultimo concerto, Herbert Blomstedt, leggendario direttore d'orchestra di origini svedesi ma nato negli Stati Uniti nel 1927. Il concerto, prodotto da Rai Cultura in live streaming su Raiplay e in diretta su Rai Radio Tre (mentre la messa in onda su Rai 5 è prevista per giovedì 27 maggio alle 21.15), vedrà Blomstedt sul podio dell'Orchestra dell'Accademia Nazionale per dirigere un capolavoro di rara esecuzione, la Sinfonia n. 5 di Bruckner. Allievo tra gli altri di Igor Markevitch, Herbert Blomstedt ha guidato nel corso degli anni la Staatskapelle di Dresda, la San Francisco Symphony e il Gewandhaus di Lipsia (dove ha preceduto Riccardo Chailly). "I never get tired of music" (non mi stanco mai della musica) ha dichiarato in una delle sue ultime interviste. Proprio durante il primo lockdown del 2020 ha firmato un contratto discografico per incidere la Nona Sinfonia di Schubert con l'Orchestra del Gewandhaus di Lipsia di cui è direttore onorario e a cui ha fatto mancare attenzioni nei mesi più difficili della pandemia. La prima volta di Blomstedt a Santa Cecilia risale al marzo del 1994 quando diresse Orchestra e Coro nel Deutsches Requiem di Brahms. Nel 1996 tornò con un programma che prevedeva musiche di Haydn e Schubert oltre al Concerto per violino K 218 di Mozart con Gil Shaham. La Sinfonia n. 5 in si bemolle maggiore, composta tra il 1875 e il 1876 e rivista nei due anni seguenti, è al centro della produzione sinfonica di Anton Bruckner che la considerava il suo capolavoro nell'arte del contrappunto. Strutturata in quattro movimenti, preceduti da un Adagio introduttivo, la Sinfonia è costruita su una fitta trama polifonica. Il Finale, soprattutto, è la celebrazione massima della complessa arte di combinare più voci contemporaneamente. (ANSA).